Астрономы обнаружили самую старую мертвую галактику в истории

Астрономы обнаружили галактику, которая "умерла", когда Вселенная была лишь на ранней стадии своего существования, примерно 700 миллионов лет. Она является старейшей мертвой галактикой из когда-либо наблюдавшихся.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что она внезапно остановила звездообразование. Это произошло очень быстро для объекта такого раннего периода космической истории.

Причины, которые могли повлечь внезапную остановку, остаются тайной. Было ли это кратковременным явлением или же галактика навсегда потеряла способность к формированию звезд, неизвестно.

Ученые рассматривают различные возможные причины, включая внутренние процессы в галактике и внешние воздействия, такие как активность сверхмассивных черных дыр или истощение газа, необходимого для звездообразования.

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Это открытие поможет ученым понять причины прекращения формирования звезд в галактиках, а также позволяет проследить эволюцию Вселенной в течение миллиардов лет.

Несмотря на то, что галактика, за которой наблюдали, может выглядеть неживой, существуют предпосылки для ее потенциального возрождения и восстановления звездообразования через миллиарды лет.

Для более глубокого понимания этих космических феноменов, астрономы планируют продолжить поиски аналогичных галактик в ранней Вселенной, чтобы изучить происходящие в них процессы.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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