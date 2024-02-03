Атака на аэродром 'Бельбек' в Крыму: появились спутниковые снимки после удара ВСУ

31 января украинские военные нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе в Крыму. В результате чего Вооруженные силы Российской Федерации понесли потери в авиации и личном составе.

Аналитики DeepState опубликовали спутниковые снимки с места происшествия до удара и после него. Эксперты отметили, что по предварительной информации, был поражен командный пункт оккупантов.

Публикуем спутниковые снимки последствий поражения Силами Обороны аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму. По заявлениям врага, их ПВО отработало успешно, но есть нюанс, говорится в сообщении.

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Аналитики подчеркнули, что потери российской армии в личном составе будут известны со временем и с первыми некрологами в социальных сетях врага. Однако, по предварительной информации, украинские бойцы попали в командный пункт россиян.

Напомним, 31 января около 16:43 прогремели мощные взрывы в Севастополе и Сакском районе во временно оккупированном Крыму. В частности после ударов начался пожар в северной части Севастополя. По информации соцсетей, в результате удара ВСУ по аэродрому "Бельбек" оккупанты потеряли Су-30 и два Су-27. Также были ликвидированы 12 военных России, еще десять получили ранения.

Кроме того, "прилет" состоялся в Гвардейском. В результате погибли девять оккупантов, еще семеро были ранены.

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