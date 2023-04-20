россия нанесла авиаудар по жилому дому в Угледаре: разрушен целый подъезд (фото)

Оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. В результате авиаудара обрушился целый подъезд многоэтажки, под завалами оказались люди. Из-под завалов удалось достать женщину. Об этом сообщает 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на своей странице в Facebook.

"Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилой дом. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду — выжить в этой войне. Вместо надежды — только руины... и потеряны жизнь мирных людей. Разрушение и смерть — это все на что способны россияне", – говорится в сообщении.

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Из-за отсутствия ГСЧС в городе развалы разбирали военные и местные жители, без специальной техники и оборудования.

Последствия российского авиаудара по Угледару

Обстрел Угледара 19 апреля

Из-под завалов достали женщину

Напомним, в ночь на 18 апреля российские боевики нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область), также были применены дроны-камикадзе "Shahed". Атакована была и Николаевская область.

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