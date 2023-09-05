Авокадо можно сделать спелым всего за две минуты: неожиданный лайфхак

Авокадо станет отличным дополнением к любому салату, бутерброду, тосту или смузи. Спелый авокадо кремовый и вкусный, тогда как незрелый авокадо горьковатый или безвкусный.

Если вам нужно, чтобы ваш авокадо был созревшим, можно воспользоваться лайфхаком, занимающим всего несколько минут. Об этом сообщает Express.co.uk.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и заверните каждую половинку в полиэтиленовую пленку, подходящую для микроволновки. Разогрейте на высокой мощности в течение двух минут.

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Дайте авокадо остыть, пока его не будет легко достать. Затем опустите завернутые половинки под холодную воду.

Разверните и используйте как обычно, нарезая бутерброды или салаты или используя для гуакамоле и других соусов.

Однако этот совет, к сожалению, не работает для жесткого авокадо. Им нужно дополнительное время для созревания.

Напомним, мы уже писали, как быстро размягчить авокадо.

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