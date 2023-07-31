Авраменко рассказал, как правильно "бажати удачі" на украинском

Часто мы употребляем фразу "бажаю удачи", чтобы пожелать успеха и счастливых обстоятельств в делах людей. Однако некоторые могут чувствовать сомнения, не калька ли по русскому языку и можно ли пользоваться таким выражением в украинском языке.

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Языковед Александр Авраменко в своем уроке дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Отметив, что некоторые могут путать слова "удача" и "вдача", он пояснил, что "бажати удачі" – это совершенно правильно и грамматически верно.

Слово "удача" означает желаемый результат, счастливое стечение обстоятельств или успех. Это древнее украинское слово, и его употребление в повседневной речи абсолютно оправдано.

При этом важно отличать слово "удача" от слова "вдача". "Вдача" – это характер или натура человека, его привычки и особенности поведения. Например, можно сказать: "Она имеет веселый нрав", или "У моего сына гордый нрав". Таким образом, эти два слова являются паронимами – они схожи по звуковому виду, но имеют совершенно разное значение.

Следовательно, употребление фразы "бажаю удачі" полностью обоснованным и корректным украинским выражением пожелания успеха и хороших результатов в делах и усилиях людей.

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