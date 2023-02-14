Авто не заводится после ночной стоянки: названы 6 основных причин

Двигатель автомобиля может отказаться запускаться по разным причинам. Как правило, в большинстве случаев водитель может решить проблему самостоятельно без необходимости везти машину в сервис, однако для этого стоит знать причину. Бывает, что будто и аккумулятор нестар, и заряжали его недавно, а в холодное утро стартер крутится совсем неохотно. При этом на прогретом моторе никаких проблем, уверен запуск. Так в чем дело?

Основные причины отказа запуска двигателя

Неисправная электропроводка

Причиной отказа двигателя могут стать поврежденные контакты электропроводки. Это может произойти из-за коррозии или окисления клемм, а также ослабления зажимов проводов, подключенных к аккумулятору.

К тому же чаще всего при покупке мы обращаем внимание на собственно клемму, не понимая, что впаянный в нее кабель не менее важен. Недостаточную толщину медной жилы в кабеле иногда выдает необычно поведение стартера: в первую секунду после поворота ключа (или нажатия кнопки старта) его вращение очень медленное, а затем он словно раскручивается. Имейте в виду – при разряженном аккумуляторе все выглядит как раз наоборот – стартер крутится все медленнее и медленнее.

Свечи зажигания

Вредные отложения могут возникнуть и на свечах воспаления, из-за чего они начнут работать некорректно. Кроме того, их может залить бензином и они полностью перестанут давать искру.

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Подшипники

Эта проблема также проявляется прежде всего под большой нагрузкой, то есть при холодном запуске. В принципе, стартер вроде бы работает неплохо, но под влиянием магнитного поля якорь перекашивается, из-за чего нарушаются контакт в щетках и магнитный зазор, а при сильном износе якорь начинает цеплять статор. Из-за этого упадет мощность и замедляется вращение коленчатого вала ДВС. В принципе, опытные электричества с этой неисправностью знакомы, но для ее устранения требуется полная разборка узла.

Порвался ремень

Механических неисправностей, из-за которых двигатель не заводится, гораздо меньше, чем электрических. Вероятнее всего – обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Бывает, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутить двигатель до пусковых оборотов.

Неисправности в топливной системе

Отказ работы двигателя может быть вызван отсутствием топлива или неисправностью топливной системы. В этом случае также есть несколько основных причин: протекание, трещины в самом топливном баке, неисправность сепаратора, а также проблемы с бензонасосом.

Старайтесь перед покупкой запчастей посоветоваться с профессионалами автосервиса, которые наверняка видели нужный вам автокомпонент в изношенном, сломанном состоянии. Именно они могут подсказать, на какие места обратить внимание при выборе той или иной запчасти.

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