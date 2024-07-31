Автоэксперты назвали 10 лучших авто для начинающих водителей

Для тех, кто только начинает свой путь за рулем, выбор первого автомобиля – важное решение. Британские и украинские автоэксперты составили список моделей, которые идеально подойдут начинающим водителям.

Специалисты советуют выбирать подержанный автомобиль. Эти автомобили выбрали благодаря их простоте в управлении, доступности, надежности и низким затратам на обслуживание. Они идеально подойдут как для повседневных поездок по городу, так и для путешествий на небольшие расстояния, пишет What Car.

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По данным экспертов, преимущество в покупке подержанных авто следующее:

Доступная цена: новички обычно имеют ограниченный бюджет. Подержанный автомобиль позволяет сэкономить значительные средства, особенно если это первое авто.

Меньшая эмоциональная привязанность: в случае незначительных царапин или мелких ДТП, водитель будет меньше переживать за новенький автомобиль.

Проще в управлении: многие модели, уже несколько лет на рынке, имеют более простые системы управления, что облегчает процесс обучения.

Какие модели выбрать:

Эксперты рекомендуют обратить внимание на компактные хэтчбеки. Они маневренны, экономичны и легки в управлении. Среди лидеров рейтинга:

Hyundai i10: компактный и экономичный автомобиль, идеальный для города.

Kia Picanto: еще один представитель корейского автопрома, отличающийся стильным дизайном и надежностью.

Volkswagen Polo: немецкое качество в доступном сегменте.

Volkswagen Up: компактный и городской, идеален для начинающих.

Nissan Micra: японская надежность и комфорт.

SEAT Ibiza: элегантный и спортивный хэтчбек.

Skoda Fabia: просторный и функциональный автомобиль.

Citroen C1: компактный и экономичный французский автомобиль.

Opel/Vauxhall Corsa: популярная модель с широким выбором комплектаций.

Renault Twingo: необычный дизайн и маневренность.

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