Автоэксперты назвали 10 лучших авто для начинающих водителей
Для тех, кто только начинает свой путь за рулем, выбор первого автомобиля – важное решение. Британские и украинские автоэксперты составили список моделей, которые идеально подойдут начинающим водителям.
Специалисты советуют выбирать подержанный автомобиль. Эти автомобили выбрали благодаря их простоте в управлении, доступности, надежности и низким затратам на обслуживание. Они идеально подойдут как для повседневных поездок по городу, так и для путешествий на небольшие расстояния, пишет What Car.
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По данным экспертов, преимущество в покупке подержанных авто следующее:
- Доступная цена: новички обычно имеют ограниченный бюджет. Подержанный автомобиль позволяет сэкономить значительные средства, особенно если это первое авто.
- Меньшая эмоциональная привязанность: в случае незначительных царапин или мелких ДТП, водитель будет меньше переживать за новенький автомобиль.
- Проще в управлении: многие модели, уже несколько лет на рынке, имеют более простые системы управления, что облегчает процесс обучения.
Какие модели выбрать:
Эксперты рекомендуют обратить внимание на компактные хэтчбеки. Они маневренны, экономичны и легки в управлении. Среди лидеров рейтинга:
- Hyundai i10: компактный и экономичный автомобиль, идеальный для города.
- Kia Picanto: еще один представитель корейского автопрома, отличающийся стильным дизайном и надежностью.
- Volkswagen Polo: немецкое качество в доступном сегменте.
- Volkswagen Up: компактный и городской, идеален для начинающих.
- Nissan Micra: японская надежность и комфорт.
- SEAT Ibiza: элегантный и спортивный хэтчбек.
- Skoda Fabia: просторный и функциональный автомобиль.
- Citroen C1: компактный и экономичный французский автомобиль.
- Opel/Vauxhall Corsa: популярная модель с широким выбором комплектаций.
- Renault Twingo: необычный дизайн и маневренность.
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