Автовладелец придумал гениально простой способ уберечь машину от угона (фото)

Борьба с автомобильными кражами иногда нуждается в нестандартных подходах. Дизайнер Майкл Данбар из Британии решил претворить в жизнь оригинальную идею, которая делает его автомобиль менее привлекательным для воров.

Он обратился к специалистам компании Clyde's Raps в Глазго, чтобы покрыть свой Volkswagen Transporter уникальной краской, имитирующей ржавый металл. Об этой истории написало издание core77.com.

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Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps

Работа специалистов была направлена на то, чтобы сделать автомобиль настолько непривлекательным, что его вид не заинтересует даже самого отчаянного вора. Краска, нанесенная на авто, выглядит как настоящая ржавчина покрывающая двери, ручки, зеркала и другие элементы кузова. Вид завершают фальшивые металлические панели, придающие подлинности "ржавому" декору.

Весь процесс преобразования фургона включал в себя точные измерения, иллюстрацию дизайна и печать на специальном виниле с последующим матовым ламинированием, чтобы еще больше приглушить цвета. Результат превзошел ожидания: авто действительно выделяется в толпе, но не из-за своей привлекательности, а благодаря необычному внешнему виду.

Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps

Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps

Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps

Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps

Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps Дизайнерская покраска авто. Источник: facebook.com/clydewraps

Вскоре после завершения работы владелец автомобиля сообщил, что полиция остановила его только через три дня, чтобы узнать, что происходит с "ржавым" автомобилем. Это доказывает, что дизайнерский ход действительно работает, ведь такой вид фургона может стать эффективной защитой от угонщиков.

И хотя этот индивидуальный проект нуждался в дополнительных затратах на разработку дизайна, результат оказался достойным затраченных усилий. Теперь владелец может спокойнее оставлять свой автомобиль на парковке, зная, что его ржавый вид вряд ли привлечет внимание воров.

Напомним, автопроизводитель Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT.

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