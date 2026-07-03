"Азов" объявил операцию "Пекло": что известно об ударе по тепловозу

1-й корпус НГУ "Азов" анонсировал операцию "Пекло". Первые кадры — удар по тепловозу, который оккупанты использовали для военной логистики.

Видео опубликовано на официальной странице корпуса. На записи зафиксировано попадание по железнодорожной технике. В "Азове" подчеркнули: это лишь начало масштабной операции.

"Нашим ключевым приоритетом является демилитаризация, а декоммунизация — бонусом", — заявили военные.

Подробности операции пока не раскрываются. Однако в корпусе говорят, что противник уже догадывается, о чём речь.

"Враг уже догадывается, что это. Скоро покажем больше", — интригуют в "Азове".

Удары по железнодорожной инфраструктуре оккупантов становятся всё более системными. По данным открытых источников, за последние месяцы украинские подразделения вывели из строя десятки единиц железнодорожной техники противника — локомотивов, цистерн и платформ с военными грузами. Операция "Пекло" может стать наиболее скоординированной из подобных кампаний, учитывая публичный анонс и подчёркнуто демонстративный характер первых ударов. Динамика уничтожения техники свидетельствует о переходе от точечных рейдов к планомерному давлению на всю логистическую сеть противника.

Железнодорожные артерии на оккупированных территориях играют критическую роль в снабжении российской группировки: через узловые станции в Донецке, Дебальцево и Иловайске оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и живую силу сразу в нескольких операционных направлениях. Уничтожение тягового подвижного состава — тепловозов и электровозов — парализует движение эшелонов эффективнее, чем разрушение отдельных участков пути, которые противник способен быстро восстановить. Именно поэтому удар по тепловозу в анонсе операции "Пекло" является сигналом о смене приоритетов: вместо полотна — узловые объекты, многократно умножающие последствия каждого попадания.