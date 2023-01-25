ССО Азов показали работу по оккупантам по артиллерийскому расчету - впечатляющее видео

Украинские защитники держат оборону и работают в чрезвычайно опасных условиях. В одной из самых горячих точек – Бахмути – отработано по скоплению врагов.

Об этом говорится в Telegram-канале "ССО Азов". Для уничтожения врага использовали гаубицу.

"Артиллерийские расчеты, выход на позицию и оперативная огневая работа по гаубице. На видео азовские артиллеристы отрабатывают по враждебным целям в Бахмуте", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в Белом доме прогнозируют, что президент России Владимир Путин прикажет оккупантам повторить наступление на Украину в ближайшие недели. По словам представителя администрации президента США, это может случиться при улучшении погоды.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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