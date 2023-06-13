Бабушкин рецепт: как сварить варенье из ружи

Первый месяц лета – лучший период для сбора лепестков из розы – роз, которые еще называют "дамаскими", или "чайными". Они бывают розового и ярко малинового цвета.

Варенье из лепестков роз не только ароматное и вкусное, но и довольно полезное. Лепестки роз содержат антиоксиданты, такие как витамин С и флавоноиды, которые могут помочь защитить организм от свободных радикалов. Аромат роз может оказать положительное влияние на настроение и эмоциональное состояние.

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Некоторые компоненты розовых лепестков могут иметь успокаивающий и увлажняющий эффект для кожи. Употребление варенья из лепестков роз может помочь улучшить внешний вид кожи и уменьшить воспаление.

Лепестки роз содержат определенные витамины и минералы, такие как витамин С, витамин А и кальций. Они могут способствовать всеобщему укреплению и поддержанию здоровья организма.

Варенье из лепестков роз готовить очень просто. Предлагаем вам воспользоваться "бабушкиным рецептом", по которому такое варенье готовили наши мамы.

Вам понадобится на литровую банку:

Ингредиенты:

Лепестки роз – примерно 500 граммов. Предварительно промойте их и высушите.

Сахар – 100 граммов

Лимонный сок – 2 столовые ложки

Вода – 150 мл

Как готовить:

В большой кастрюле соедините лепестки роз, сахар и лимонный сок. Добавить воду и хорошо перемешать.

Разогрейте смешанную массу на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Затем снизьте огонь до минимума и готовьте еще 15-20 минут, помешивая время от времени.

После 15-20 минут варки, проверьте консистенцию варенья. Если у него густая консистенция, возьмите небольшое количество варенья, выложите на блюдце и оставьте на минуту. Если оно не растекается, то уже сварилось. Если оно слишком редко, готовьте еще несколько минут.

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Вылейте горячее варенье в тщательно вымытую и стерилизованную литровую банку. Закройте крышкой и переверните банку вверх дном на несколько минут, чтобы создать вакуум.

Затем верните банку в правильное положение и дайте варенью полностью остыть. Храните его в холодильнике, где он сможет сохранить свой вкус и свежесть в течение длительного времени.

Теперь у вас есть готовое варенье из лепестков роз, которое вы можете наслаждаться самостоятельно или использовать для приготовления разнообразных сладких блюд и десертов. Наслаждайтесь его уникальным ароматом и вкусом!

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