Байден назвал число россиян, погибших в битве за Бахмут (видео)

В воскресенье, 21 мая, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил уверенность, что Украине удастся провести удачное контрнаступление и победить россиян в войне. По данным Байдена, российская сторона уже потеряла более 100 тысяч солдат только в боях за Бахмут в Донецкой области.

"Правда в том, что более 100 тысяч россияне потеряли в Бахмуте (возможно, речь идет не только о погибших, но и о санитарных потерях. - Ред.)... Это компенсировать очень тяжело. Это опустошенный город, там мало что осталось", – сказал Байден во время общения с журналистами в Японии после саммита G7.

Комментируя контрнаступление ВСУ и возможные сроки его проведения, американский лидер заметил, что "сказать четко, когда это будет" невозможно.

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"Вы думаете, я буду вам рассказывать о планах по наступлению?.. Если я отвечу, то успеха не будет. Но факт в том, что мы в частном порядке с глазу на глаз говорили с Зеленским... Я знаю, но я вам не скажу, поскольку это будет глупо с моей стороны. Хочу сказать, что надежды и ожидания таковы, что они (ВСУ. - Ред.) добьются успеха, и Россия четко поймет, что у нее будут потери", – сказал он.

В этом контексте президент США напомнил подготовку украинских воинов американскими и натовскими специалистами и добавил, что сомнений в успехе украинского контрнаступления у него нет.

"Давайте я так скажу. Мы (США. - Ред.) и наши союзники по НАТО знаем, сколько они научили бригад, какое состояние этих бригад. И у нас есть ожидания вероятности их успеха".

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

20 мая основатель ПИК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

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