Байкерская куртка и пэчворк: топ-10 трендов лета 2023
Модный период лета 2023 года будет наполнен смелыми тенденциями, с обыгранными трендами прошлого сезона, которые будут комбинироваться с модными решениями этого года.
Трендами сезона весна-лето 2023 будут:
- Узлы
- Байкерские куртки
- Корсеты
- Акценты на груди
- Печворк
- кроше
- Стиль милитари
- Кожа
- Объемные рукава
- Глубокое декольте
Узлы
Наличие узла в образе сразу выводит вас в список модниц этим летом. Любой предмет гардероба может быть дополнен узлом, включайте фантазию и вперед.
Байкерская куртка
В холодные летние вечера ваш образ прекрасно дополнит объемная байкерская куртка. Кожаные куртки оверсайз вероятно станут базой нашего гардероба.
Корсет
Чрезвычайно женская деталь гардероба. Этим летом вы можете носить корсет с чем угодно – юбками, шортами, джинсами и брюками.
Акцент на груди
Выбирайте топы ярких цветов и с акцентом.
Печворк
Печворк – это техника создания одежды из лоскутов ткани. Этим летом вещи в этом стиле будут очень актуальны.
кроше
Кроше – это техника – вязания крючком. Вещи в этом стиле очень женственны и нежны. Вы точно будете притягивать к себе взгляд.
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Стиль милитари
Смело добавляйте в свой гардероб штаны-карго, камуфляжный принт, накладные карманы и куртки оверсайз – авиатор, байкерскую, косуху.
Кожа
Кожаные топы, бра, платья, брюки сочетайте с другими трендовыми вещами. Самая модная черная и бежевая кожа.
Объемные рукава
Если предыдущие тренды для вас слишком смелая – объемные рукава – именно для вас.
Глубокое декольте
Добавить в свой образ нотку пикантности поможет глубокий вырез.
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