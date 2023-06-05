Байкерская куртка и пэчворк: топ-10 трендов лета 2023

Модный период лета 2023 года будет наполнен смелыми тенденциями, с обыгранными трендами прошлого сезона, которые будут комбинироваться с модными решениями этого года.

Трендами сезона весна-лето 2023 будут:

Узлы

Байкерские куртки

Корсеты

Акценты на груди

Печворк

кроше

Стиль милитари

Кожа

Объемные рукава

Глубокое декольте

Узлы

Наличие узла в образе сразу выводит вас в список модниц этим летом. Любой предмет гардероба может быть дополнен узлом, включайте фантазию и вперед.

Байкерская куртка

В холодные летние вечера ваш образ прекрасно дополнит объемная байкерская куртка. Кожаные куртки оверсайз вероятно станут базой нашего гардероба.

Корсет

Чрезвычайно женская деталь гардероба. Этим летом вы можете носить корсет с чем угодно – юбками, шортами, джинсами и брюками.

Акцент на груди

Выбирайте топы ярких цветов и с акцентом.

Печворк

Печворк – это техника создания одежды из лоскутов ткани. Этим летом вещи в этом стиле будут очень актуальны.

кроше

Кроше – это техника – вязания крючком. Вещи в этом стиле очень женственны и нежны. Вы точно будете притягивать к себе взгляд.

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Стиль милитари

Смело добавляйте в свой гардероб штаны-карго, камуфляжный принт, накладные карманы и куртки оверсайз – авиатор, байкерскую, косуху.

Кожа

Кожаные топы, бра, платья, брюки сочетайте с другими трендовыми вещами. Самая модная черная и бежевая кожа.

Объемные рукава

Если предыдущие тренды для вас слишком смелая – объемные рукава – именно для вас.

Глубокое декольте

Добавить в свой образ нотку пикантности поможет глубокий вырез.

Напомним, мы уже писали, как создать крутой образ за минимум денег.

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