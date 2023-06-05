Байкерська куртка та печворк: топ-10 трендів літа 2023

Модний період літа 2023 буде наповнений сміливими тенденціями, з обіграннням трендів минулого сезону, які комбінуватимуться із цьогорічними модними рішеннями.

Трендами сезону весна-літо 2023 будуть:

Вузли

Байкерські куртки

Корсети

Акценти на грудях

Печворк

Кроше

Стиль мілітарі

Шкіра

Об‘ємні рукава

Глибоке декольте

Вузли

Наявність вузла в образі одразу виводить вас у список модниць цього літа. Будь-який предмет гардеробу може бути доповнений вузлом: включайте фантазію та вперед.

Відео дня

Байкерська куртка

У прохолодні літні вечора ваш образ чудово доповнить об’ємна байкерська куртка. Шкіряні куртки оверсайз ймовірно незабаром стануть базою нашого гардеробу.

Корсет

Надзвичайно жіноча деталь гардеробу. Цього літа ви можете носити корсет з чим завгодно – спідницями, шортами, джинсами і штанами.

Акцент на грудях

Обирайте топи яскравих кольорів та з акцентими деталями.

Печворк

Печворк – це техніка створення одягу з клаптиків тканини. Цього літа речі у цьому стилі буду дуже актуальними.

Кроше

Кроше – це техніка – в’язання гачком. Речі в цьому стилі дуже жіночні та ніжні. Ви точно будете притягувати до себе погляд.

Читайте також: Як правильно підібрати джинси.

Стиль мілітарі

Сміливо додавайте до свого гардеробу штани-карго, камуфляжний принт, накладні кишені та куртки оверсайз – авіатор, байкерська, косуху.

Шкіра

Шкіряні топи, бра, сукні, штани поєднуйте з іншими трендовими речами. Найбільш модна чорна та бежева шкіра.

Об‘ємні рукави

Якщо попередні тренди для вас занадто смілива – об’ємні рукави – саме для вас.

Глибоке декольте

Додати до свого образу нотку пікантності допоможе глибокий виріз.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити крутий образ за мінімум грошей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!