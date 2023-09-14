Беспилотники атаковали Евпаторию в Крыму: произошел мощный взрыв (фото, видео)

Утром 14 сентября беспилотники атаковали Евпаторию во временно оккупированном Крыму. В Минобороны РФ заявили об уничтожении системой ПВО 11 дронов над полуостровом.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеское ведомство обвинило Украину в атаке.

14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, говорилось в сообщении.

Также отметили, что около 5:00 ВСУ атаковало патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря с помощью пяти безэкипажных морских катеров.

В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, пояснили в Минобороны.

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В местном телеграмм-канале сообщили, что взрывы прогремели в стороне Заозерного и Уютного. Также было слышно около 15 взрывов в районе Молочного. Прилет мог произойти у базы ПВО между Молочным и Уютным.

Кроме этого, над Евпаторией был сбит один из беспилотников, обломки которого упали в жилые дворы. В городе перекрыли один из районов – военные и полиция растащили ленту, проход и проезд запрещен.

Напомним, в Крыму ночью 13 сентября раздавались громкие взрывы. Ракеты атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе – крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения на полуострове. Также сообщалось о "прилете" в районе Южной бухты, где стоят российские корабли и подводные лодки.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что во время атаки была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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