Без глютена: рецепт хлеба на трех видах муки
Этот хлеб не только вкусен, но и полезен. Рецепт предоставил Shuba.
Ингредиенты:
Мука гречневая – 150 г
Мука кукурузная – 150 г
Рисовая мука – 150 г
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 0.5 ч. л.
Вода – 1.5 стакана
Яйцо куриное, крупное – 1 шт.
Кукурузное масло – 2 ст. л.
Кунжут белый – 30 г
Разрыхлитель – 1.5 ч. л.
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Способ приготовления:
Просейте в миску три вида муки, посолите и добавьте сахар.
Добавьте воду и замешайте ложкой тесто.
Добавьте кукурузное масло и яйцо. Перемешайте. Сформируйте буханку и присыпьте кунжутом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
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