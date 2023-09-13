Без глютена: рецепт хлеба на трех видах муки

Этот хлеб не только вкусен, но и полезен. Рецепт предоставил Shuba.

Ингредиенты:

Мука гречневая – 150 г

Мука кукурузная – 150 г

Рисовая мука – 150 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Вода – 1.5 стакана

Яйцо куриное, крупное – 1 шт.

Кукурузное масло – 2 ст. л.

Кунжут белый – 30 г

Разрыхлитель – 1.5 ч. л.

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Способ приготовления:

Просейте в миску три вида муки, посолите и добавьте сахар.

Добавьте воду и замешайте ложкой тесто.

Добавьте кукурузное масло и яйцо. Перемешайте. Сформируйте буханку и присыпьте кунжутом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.

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