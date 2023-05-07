Без муки: Как приготовить невероятно нежные драники всего из 3-х ингредиентов

Драники – отличный вариант быстрого и сытного завтрака, обеда или ужина. Несмотря на простоту в приготовлении, драники получаются необычайно вкусными и нежными. Драники хорошо насыщают и помогают успокоить голод. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, приправленное сметаной и соусами, а также приготовить с добавлением мяса – так они будут еще вкуснее и питательнее.

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Сегодня мы попробуем приготовить драники без использования муки всего из 3-х ингредиентов. Такой подход сделает блюдо более нежным и вкусным. Мы уверены, что драники, приготовленные по этому способу, точно вам понравятся.

Ингредиенты:

5 среднего размера картофелин;

1 луковица;

1 куриное яйцо;

треть чайной ложки молотого перца, соли и сушеных трав.

Помойте картофель, очистите его и натрите на терке. Вымойте и очистите лук, а затем также натрите на терке. Соедините овощи, перемешайте их и лишите массу излишка жидкости. Добавьте куриное яйцо, соль и пряности в массу и хорошо перемешайте. На разогретой сковороде с маслом обжарьте драники до золотистой корочки – это займет около 4-5 минут с каждой стороны.

Теперь ваши вкусные драники без муки готовы наслаждать ваши вкусовые рецепторы. Приятного аппетита!

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