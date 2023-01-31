Без сахара и пшеничной муки: простой рецепт полезных творожников на завтрак
Каждое утро мы придумываем что-нибудь новое на завтрак, чтобы побаловать себя и своих близких. Особенно популярны блюда, которые полезны и диетические.
Если вы не любите каши на воде, то одной из завтраковых идей могут быть творожники из кисломолочного сыра. Однако полезнее они будут, если приготовить их без сахара и пшеничной муки.
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Рецептом такого блюда поделилась фуд-блогер Мария Щербатюк на своем Youtube-канале. Вместо пшеничной муки к тесту она добавляет кукурузную. По желанию можно использовать овсяную, рисовую, цельнозерновую или гречневую муку.
По ее словам, чтобы сырники были действительно диетическими, стоит запечь их в духовке.
Какие продукты понадобятся:
- Кисломолочный творог (5% жирности) – 400 г.
- Яйцо
- Стевия или другой сахарозаменитель – чайная ложка
- Соль – щепотка
- Мука (кукурузная, или овсяная, рисовая, цельнозерновая или гречневая) – 3 ст. л.
- Цедра лимона – по вкусу.
- Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.
Как приготовить:
К кисломолочному сыру нужно добавить яйцо и добавить подсластитель, хорошо перемешать. Затем добавьте разрыхлитель к тесту, щепотку соли и снова перемешайте. Затем добавьте муку и снова перемешайте.
Возьмите деревянную дощечку, присыпьте мукой. Со столовой ложки теста сформуйте шарик, положите на дощечку и с помощью широкого ножа сформуйте сырник.
Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите сырники. Выпекать их нужно при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
Затем осторожно вытяните противень из духовки и переверните сырники. Снова поставьте в духовку и выпекайте еще 5-7 минут.
Готовые творожники можно подавать к столу с джемом или сметаной.
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