Без цукру та пшеничного борошна: простий рецепт корисних сирників на сніданок

Щоранку ми вигадуємо щось нове на сніданок, аби побалувати себе та своїх близьких. Особливо популярними є страви, що є корисними та дієтичними.

Якщо ви не любите каші на воді, то однією зі сніданкових ідей можуть бути сирники з кисломолочного сиру. Однак кориснішими вони будуть, якщо приготувати їх без цукру та пшеничного борошна.

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Рецептом такої страви поділилася фуд-блогерка Марія Щербатюк на своєму Youtube-каналі. Замість пшеничного борошна до тіста вона додає кукурудзяне. За бажанням можна використати вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане борошно.

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За її словами, аби сирники були дійсно дієтичними, то варто запекти їх у духовці.

Які продукти знадобляться:

Кисломолочний сир (5% жирності) – 400 г.

Яйце

Стевія, або інший цукрозамінник – чайна ложка

Сіль – дрібка

Борошно (кукурудзяне, або вівсяне, рисове, цільнозернове чи гречане) – 3 ст. л.

Цедра лимона – до смаку.

Розпушувач для тіста – 0,5 ч.л.

Як приготувати:

До кисломолочного сиру потрібно додати яйце та додати підсолоджувач, гарно перемішати. Потім додайте розпушувач до тіста, дрібку солі та знову перемішайте. Потім додайте борошно та знову перемішайте.

Візьміть дерев'яну дощечку, присипте борошном. Зі столової ложки тіста сформуйте кульку, покладіть на дощечку та за допомогою широкого ножа сформуйте сирник.

Форму для випікання застеліть пергаментним папером та викладіть сирники. Випікати їх треба за температури 180 градусів протягом 15 хвилин.

Потім витягніть обережно деко з духовки та переверніть сирники. Знову поставте у духовку та випікайте ще 5-7 хвилин.

Готові сирники можна подавати до столу з джемом або сметаною.

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