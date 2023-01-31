Без сахара и пшеничной муки: простой рецепт полезных творожников на завтрак

Каждое утро мы придумываем что-нибудь новое на завтрак, чтобы побаловать себя и своих близких. Особенно популярны блюда, которые полезны и диетические.

Если вы не любите каши на воде, то одной из завтраковых идей могут быть творожники из кисломолочного сыра. Однако полезнее они будут, если приготовить их без сахара и пшеничной муки.

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Рецептом такого блюда поделилась фуд-блогер Мария Щербатюк на своем Youtube-канале. Вместо пшеничной муки к тесту она добавляет кукурузную. По желанию можно использовать овсяную, рисовую, цельнозерновую или гречневую муку.

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По ее словам, чтобы сырники были действительно диетическими, стоит запечь их в духовке.

Какие продукты понадобятся:

Кисломолочный творог (5% жирности) – 400 г.

Яйцо

Стевия или другой сахарозаменитель – чайная ложка

Соль – щепотка

Мука (кукурузная, или овсяная, рисовая, цельнозерновая или гречневая) – 3 ст. л.

Цедра лимона – по вкусу.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Как приготовить:

К кисломолочному сыру нужно добавить яйцо и добавить подсластитель, хорошо перемешать. Затем добавьте разрыхлитель к тесту, щепотку соли и снова перемешайте. Затем добавьте муку и снова перемешайте.

Возьмите деревянную дощечку, присыпьте мукой. Со столовой ложки теста сформуйте шарик, положите на дощечку и с помощью широкого ножа сформуйте сырник.

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и выложите сырники. Выпекать их нужно при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Затем осторожно вытяните противень из духовки и переверните сырники. Снова поставьте в духовку и выпекайте еще 5-7 минут.

Готовые творожники можно подавать к столу с джемом или сметаной.

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