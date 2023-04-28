Без яиц и сахара: рецепт диетического овсяного печенья
Существует легенда, что во время Второй мировой войны жены новозеландских и австралийских воинов пекли им это печенье. Оно долго не портилось и использовалось вместо хлеба.
Ингредиенты:
– 300 г пшеничной муки
– 100 г овсяных хлопьев
– 50 г кокосовой стружки
– 100 г сахара
– 1 ст ложка меда
– 2 ст ложки воды
– 100 г сливочного масла
– 1 ч л соли
– соль
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Способ приготовления:
1. Растопите мед и сливочное масло. Охладите.
2. Смешайте муку, сахар, овсяные хлопья, кокосовую стружку и соду.
3. Смешайте сухие ингредиенты с масляно-медовой смесью.
4. Добавьте воду и замешайте тесто.
5. Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментом.
6. Из теста сформуйте небольшие шарики. Выложите шарики из теста на расстоянии друг от друга и прижмите рукой. Выпекайте 8 – 10 минут.
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