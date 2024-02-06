Беженцы из Украины смогут получить бизнес-субсидии в Литве: подробности

Теперь украинские беженцы могут подавать заявку на получение бизнес-субсидий в Литовское отделение Международной организации миграции (МОМ Литва). Кроме того, у украинцев появилась возможность начать или расширить индивидуальную деятельность в Литве и реализовывать предпринимательские идеи.

Заявки можно подавать до середины февраля. Из всех поданных заявок выберут 20 лучших, которые получат до 3 тыс. евро и три индивидуальных менторских сессии.

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Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

"Те украинцы, длительно пребывающие в Литве, работают и успешно участвуют в жизни литовского общества. Понятно, что создать все сначала непросто, поэтому мы приглашаем вас подать заявки, получить поддержку и создать для себя работу", - заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

"Наша цель – не только оказать поддержку, но, прежде всего, предоставить знания, чтобы люди, желающие создать рабочие места для себя и, возможно, для других, имели достаточно информации, могли основывать компании и реализовывать свои планы", – сказал Бингелис.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 75%-ую скидку на оплату коммуналки.

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