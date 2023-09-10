Безработные украинцы могут получать почти 7 тысяч гривен ежемесячно: о чем речь

В Украине безработные граждане могут ежемесячно получать 6700 гривен. Для этого необходимо стать частью проекта "Армия восстановления".

Об этом сообщили в правительственном портале. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, проект работает в 19 регионах Украины.

К "Армии восстановления" присоединились 48 тысяч безработных, получивших 305 млн гривен. Участникам проекта предлагают выполнять общественно важные работы.

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С ними заключают трудовой договор. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 гривен в случае работы полнолуние.

Чаще всего необходимо работать над обеспечением жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий. Участники проекта также привлекаются к разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи.

Кроме того, возможно предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев. Участники проекта также могут плести маскировочные сетки, консервировать продукты для нужд ВСУ, шить одежду и ремонтировать военную амуницию. Кроме этого:

помощь по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

работа по заготовке дров для нужд военных и населения.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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