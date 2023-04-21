'Красивый бабах': десантники показали, как из Javelin ликвидировали вражеский танк и его экипаж

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на одном из направлений фронта заметили приближавшийся к переднему краю нашей обороны вражеский танк. Защитникам удалось обезвредить вражескую военную технику вместе с экипажем.

Видео ликвидации танка опубликовано на странице бригады в Facebook. Отмечается, что российский танк Т-90 уничтожен вместе с минным тралом.

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"Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сорвали попытку противника осуществить проработку проходов в минных полях на одном из направлений. Воздушная разведка николаевских десантников вовремя обнаружила выдвижение противника к переднему краю нашей" прокомментировали эти кадры бойцы ОДШБ.

После обнаружения противника были приведены в боевую готовность противотанковые расчеты. "Метким пуском с ПТРК Javelin танк российских оккупантов Т-90 был уничтожен вместе с экипажем", - добавили наши защитники.

Напомним, заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр заявила, что контрнаступательные действия войск уже начались. Она отметила, что контрнаступление нельзя сводить только к активным наступательным действиям, ведь цель состоит в освобождении всех территорий.

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