Бирманский вживую глотал сетчатого: питона-каннибала заметили в Бангладеше (фото)
Ученые стали свидетелями уникального случая каннибализма среди гигантских змей в Бангладеш. Два крупнейших вида питона сошлись в смертельной схватке, которая закончилась тем, что один из них стал пищей для другого.
Согласно отчету, опубликованном в специализированном журнале Reptiles and Amphibians, в густых джунглях Бангладеш развернулась настоящая драма с участием двух гигантских змей. Трехметровый тигровый питон, несмотря на обилие доступной пищи, решил полакомиться своим родственником – сетчатым питоном примерно таких же размеров.
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Исследователям понадобилось около двух часов, чтобы наблюдать за этим увлекательным, хотя и ужасающим процессом. Необычное поведение этих рептилий заставило ученых задуматься о причинах такого поступка.
Ученые предполагают, что причиной столь необычного обращения могла стать конкуренция за территорию. Оба вида питонов обитают в одном регионе и часто конкурируют за еду и жизненное пространство.
Обычно рацион этих змей состоит из мелких млекопитающих, птиц и ящериц. Однако в случае столкновения двух гигантов, инстинкт выживания возобладал.
Стоит отметить, что оба вида участвовавших в этой схватке питонов являются одними из крупнейших змей в мире. Сетчатый питон считается самой длинной змеей на планете, а бирманский питон также добивается впечатляющих размеров.
Такой случай каннибализма может оказать значительное влияние на популяцию этих видов змей. С одной стороны он свидетельствует о жесткой конкуренции за ресурсы, которая может привести к сокращению численности одного из видов. Не считая того, это может быть естественным механизмом регуляции популяции, который помогает поддерживать экологическое равновесие.
Напомним, ученые обнаружили причину массовой гибели миллиардов снежных крабов в Беринговом море.
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