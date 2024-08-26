У Франції помітили рідкісну гібридну чаплю (фото)

Спостерігачі за птахами у Франції нещодавно стали свідками рідкісного явища – появи гібридної чаплі, яка є результатом міжвидового схрещування. Птаха з незвичайним поєднанням сірого та білого оперення було виявлено в липні 2024 року в парку Маркентер у департаменті Сомма на півночі країни.

Цей випадок зацікавив багатьох дослідників, оскільки він є прикладом рідкісного явища у світі птахів. За даними французького агентства спостереження за птахами Ornithomedia.com, ця чапля є гібридом малої білої чаплі (Egretta garzetta) і сірої чаплі (Ardea cinerea), які обидві гніздяться в цьому парку.

Вас також зацікавить: Новий вид тарантулів знайшли у США: мають одну яскраву особливість (фото)

Науковці відзначають, що це вже третій задокументований випадок гібридизації між цими двома видами в парку Маркентерр. Попередні подібні випадки були зафіксовані у 2018 та 2022 роках.

Сіра та мала білі чаплі належать до родини Ardeidae і є типовими представниками водно-болотних угідь. Хоча обидва види мають схожі звички гніздування та міграційні моделі, їх зовнішній вигляд значно відрізняється.

Гібрид молодої сірої чаплі та малої білої чаплі. Джерело: Hendrik Engelkamp et Raphaële Thilliez

Гібрид, отриманий в результаті схрещування малої та сірої чаплі. Джерело: Thierry Nolland

Мала чапля, з висотою від 55 до 65 сантиметрів, має чисто біле оперення, тоді як сіра чапля, яка досягає висоти від 84 до 102 сантиметрів, має сіро-чорне оперення з білими головами. Хоча гібридизація між різними видами родини Ardeidae не є чимось надзвичайним, цей випадок є незвичайним через те, що птахи належать до різних родів. Генетичні відмінності між ними є досить значними, що робить такі випадки гібридизації рідкісними.

Міжвидове розмноження зустрічається в природі частіше, ніж можна було б очікувати.

Де гніздяться чаплі

Чаплі, як правило, гніздяться колоніями на високих деревах або чагарниках, розташованих поблизу водойм. Це можуть бути озера, річки, болота або ставки. Деякі види чапель можуть гніздитися на землі, як правило, на невеликих острівцях посеред боліт. Часто чаплі гніздяться на заломах очерету або інших водних рослин.

Нагадаємо, науковці виявили причину масової загибелі мільярдів снігових крабів у Беринговому морі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!