Во Франции заметили редкую гибридную цаплю (фото)

Наблюдатели за птицами во Франции недавно стали свидетелями редкого явления – появления гибридной цапли, являющейся результатом межвидового скрещивания. Птица с необычным сочетанием серого и белого оперения была обнаружена в июле 2024 года в парке Маркентер в департаменте Сомма на севере страны.

Этот случай заинтересовал многих исследователей, поскольку он является примером редкого явления в мире птиц. По данным французского агентства наблюдения за птицами Ornithomedia.com, эта цапля является гибридом малой белой цапли (Egretta garzetta) и серой цапли (Ardea cinerea), обе гнездящиеся в этом парке.

Вас также заинтересует: Новый вид тарантулов нашли в США: имеют одну яркую особенность (фото)

Ученые отмечают, что это уже третий задокументированный случай гибридизации между этими двумя видами в парке Маркентерр. Предыдущие подобные случаи были отмечены в 2018 и 2022 годах.

Серые и маленькие белые цапли принадлежат к семейству Ardeidae и являются типичными представителями водно-болотных угодий. Хотя оба вида имеют схожие привычки гнездования и миграционные модели, их внешний вид значительно отличается.

Гибрид молодой серой цапли и малой белой цапли. Источник: Hendrik Engelkamp et Raphaële Thilliez

Гибрид, полученный в результате скрещивания малой и серой цапли. Источник: Thierry Nolland

Малая цапля, с высотой от 55 до 65 сантиметров, имеет чисто белое оперение, тогда как серая цапля, достигающая высоты от 84 до 102 сантиметров, имеет серо-черное оперение с белыми головами. Хотя гибридизация между различными видами семейства Ardeidae не является чем-то чрезвычайным, этот случай необычен из-за того, что птицы принадлежат к разным родам. Генетические различия между ними достаточно значительны, что делает такие случаи гибридизации редкими.

Межвидовое размножение встречается в природе чаще, чем можно было бы ожидать.

Где гнездятся цапли

Цапли, как правило, гнездятся колониями на высоких деревьях или кустарниках, расположенных вблизи водоемов. Это могут быть озера, реки, болота или пруды. Некоторые виды цапель могут гнездиться на земле, как правило, на небольших островках среди болот. Часто цапли гнездятся на изломах камыша или других водных растений.

Напомним, ученые обнаружили причину массовой гибели миллиардов снежных крабов в Беринговом море.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!