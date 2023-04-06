Благовещение 2023: что святят в этот день и какие народные приметы

Каждый год 7 апреля христиане восточного обряда празднуют Благовещение, один из важнейших церковных праздников после Рождества и Пасхи. Этот праздник связан с особым событием в жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей, что она родит Божьего Сына, то есть принесет благую весть. Благовещение отмечается за 9 месяцев до Рождества, что соответствует продолжительности беременности. В этот день Дева Мария узнала свою беременность, а на Рождество родила Иисуса.

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Обычаи на Благовещение

Во время Благовещения в храмах совершаются торжественные литургии, в ходе которых священники одевают голубые одеяния. После литургии белые голуби испускаются в небо как символ Святого Духа. В этот день верующие могут посетить богослужение и помолиться, поскольку считается, что на Благовещение открываются небеса и Господь слышит все молитвы.

Благовещение также отмечается общим праздничным столом. Хотя продолжается Великий пост 2023 года, в честь этого праздника разрешается употреблять рыбу и морепродукты. Также на Благовещение освящают соль в храме, которой потом солят блюда.

В церкви в этот день святят просвиры. Затем пчеловод проскожу крошит и высыпает ее в мед, "чтобы пчелы роились", а сеятель смешивает с землей и сеет по четырем углам нивы - "чтобы дождливое облако нивы не проходило"; проскожу зарывают в землю, "чтобы град посева не побил".

К празднику верующие готовятся заранее – убирают в доме, стирают постельное белье и скатерти, выносят старые вещи. На Руси на Благовещение отмечали приход настоящей весны и начало нового цикла жизни. Поэтому уборка от всего негативного и лишнего считалась символом очищения души и тела перед праздником.

Традиционно на Благовещения также угощаются вкусностями, в частности, печеньем в виде ласточок, которые являются символом весны и приходного лета. Ласточки считаются вестниками весны, поэтому печенье в их форме символизирует возвращение природы к жизни после зимнего покоя.

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Народные приметы на Благовещение

Какая погода на Благовещение, такова и на Пасху;

Если 7 апреля еще лежит на крышах снег, то и на 1 и 6 мая он в поле будет;

Какой этот день – таков и конец месяца;

Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя;

Если 7 апреля солнце светит до обеда, а потом прячется за облака, кукуруза будет ранняя, когда же наоборот: выглядывает из-за туч только после обеда, то кукуруза будет поздняя. Если же в тот день вообще будет облачно, ненастье, то кукуруза не уродит;

Ночь против Благовещения: если она теплая, то весна будет дружна; если за ночь мокрое полотенце высохнет на воздухе – год будет урожайный, если наполовину высохнет – на средний урожай, а если останется мокрым или замерзнет – будет мокрое лето;

Если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно;

Благовещение без ласточок – холодная весна;

Если появятся лягушки и исчезнут, то столько еще будет холодно;

На Благовещение хорошая погода – хороший урожай;

Если вечером звездно, то уродят коноплю;

Если на Благовещение летит снег – лето неурожайное;

Если на Благовещение петух на пороге напьется, то на Юрия (6 мая) вил напасется.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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