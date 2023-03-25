Блестят как бриллианты: простой способ покрасить пасхальные яйца вином

В этом году православные будут праздновать Пасху 16 апреля. Поэтому стоит уже начинать запасаться продуктами, чтобы не складывать пасхальную корзину наспех.

Ранее мы сообщали, какие продукты нужно купить, чтобы испечь кулич собственноручно, сегодня же предлагаем узнать интересный способ окрашивания праздничных яиц. Так что до 16 апреля приобретите бутылку вина и десяток яиц, чтобы они были под рукой в день, когда вы начнете готовиться праздновать.

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Как покрасить яйца в вине, чтобы они блестели, как драгоценные камни:

Яйца можно покупать любой цвет. А вот вино лучше выбрать красное – и неважно, сухое, полусухое или сладкое. Можно выбрать даже самое дешевое, в этом случае интересует только его цвет.

Возьмите кастрюлю с толстым дном и толстыми стенками, чтобы яйца при варке не потрескались, заполните ее наполовину вином. Аккуратно вложите яйца в вино и поставьте кастрюлю на плиту. Варите на среднем огне до закипания, затем еще 15 минут на маленьком огне, когда вино начнет кипеть.

Когда яйца сварятся, не спешите их сразу вынимать, пусть постоят в вине час или два. Затем достаньте их и выложите на широкую тарелку, чтобы они не слишком прилегали друг к другу. Оставьте их подсушить при комнатной температуре.

Яйца, окрашенные вином, приобретают темно-фиолетовый цвет и сверкают, особенно под солнечными лучами.

Предлагаем узнать, какие продукты помогут покрасить яйца в разные цвета.

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