Блогер поделилась рецептом консервированных огурцов: по вкусу, как из бургера в McDonald's (видео)
Консервированные огурцы – одна из популярнейших закусок на украинском столе. У опытных хозяек есть свои секреты, как сделать консервацию невероятно вкусной.
Блоггер Наталья Нерябова в Tiktok поделилась рецептом консервированных огурцов. По ее словам, вкус будет такой же, как у овощей в бургере из McDonald's.
По ее рецепту, на 1 кг огурцов понадобятся:
- 2 ст. ложки соли;
- 300 мл яблочного уксуса;
- 1 ст. ложка французской горчицы;
- 1 ст. ложка куркумы;
- 1 стакан сахара.
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Сначала нужно нарезать огурцы на кружочки средней толщины. Овощи посыпать солью, перемешать и оставить на три часа.
В кастрюле нужно смешать уксус, горчицу, куркуму и сахар. Получившуюся смесь необходимо перемешать и довести до кипения.
Когда маринад закипит, следует добавить огурцы. После этого смесь должна кипеть еще 5-7 минут. Полученные огурцы с маринадом следует закатать в стерилизованные банки.
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