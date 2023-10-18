Блоггер показала, как варить яйца, чтобы они легко чистились и не прилипли к скорлупе

Почистить вареное яйцо, чтобы оно не прилипло к скорлупе, может быть непростой задачей. Впрочем, одна блоггер показала лайфхак, позволяющий получить "идеальные яйца".

Блоггер под псевдонимом smallbizcassie поделилась видео в TikTok. Для начала нужно достать яйца из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

Затем нужно постучать ложкой по скорлупе в нижней части яйца до звука треска. Это звук отделения мембраны от скорлупы.

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"Так вы осторожно стучите по яйцам, а не разбиваете скорлупу. Я налила в кастрюлю столько воды, чтобы покрыть яйца, а затем накрыла крышку и довела до кипения", – отметила она.

Блоггер выключила огонь и дала яйцам постоять в кастрюле под крышкой примерно 15 минут. Вынув яйца, она принялась чистить скорлупу и лайфхак сработал.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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