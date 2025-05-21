Блокировка банковского приложения "Ощад 24/7": для кого может стать недоступным и что делать
Пользователи государственного банка "Ощадбанк" могут остаться без доступа к своему аккаунту в мобильном приложении или вебверсии сервиса "Сбер 24/7". В банке разъяснили, при каких условиях это может произойти.
Такая информация обнародована в официальных материалах "Ощадбанка". Там объясняют, что ограничение доступа к аккаунту в приложении и блокирование банковских карт может происходить по нескольким причинам.
Одним из ключевых оснований для этого является судебное решение. В частности, счета могут быть заблокированы в случаях:
- задолженности за коммунальные услуги;
- неуплаченных штрафов;
- задолженности по алиментам;
- невыполнение налоговых обязательств.
Доступ к применению "Ощад 24/7" также может быть ограничен в соответствии с законом №361-ІХ "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения". Кроме того, банки руководствуются постановлением №65 "Положение об осуществлении финансового".
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В этом контексте "Ощадбанк" регулярно проверяет финансовые операции клиентов, применяя риск-ориентированный подход к выявлению подозрительных транзакций.
- переводы и платежи в размере от 30 тысяч гривен;
- наличные операции, превышающие 5 тысяч гривен.
Кроме того, банк может временно ограничить доступ к аккаунту, если обнаружит, что один и тот же профиль используется на нескольких устройствах.
Что делать в случае блокировки доступа к счету
Если клиент "Ощадбанка" столкнулся с блокировкой банковских карт или потерей доступа к мобильному приложению, ему следует немедленно обратиться в службу поддержки банка для уточнения причин.
В финучреждении отмечают, что для восстановления доступа к картам можно воспользоваться одним из следующих способов:
- совершить звонок через сайт банка, используя функцию вебзвонка;
- написать в фирменный чат-бот в Viber;
- обратиться в контакт-центр по номеру 0-800-210-800;
- посетить ближайшее отделение лично.
Что касается возможности разблокирования карты через видеосвязь, то такая опция доступна только для внутри перемещенных лиц – и только в том случае, когда ограничение доступа связано с необходимостью повторной идентификации.
Ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" предупредил клиентов о ряде важных изменений с 1 июня.
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