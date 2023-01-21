Блюда, которые следует приготовить на китайский Новый год, чтобы он был удачным
22 января по восточному календарю придет новый 2023 год. Его главным символом будет Черный Водяной Кролик.
В Китае и некоторых азиатских странах к новому году обязательно готовят 8 традиционных блюд, которые по поверьям должны привлечь благополучие и удачу. На праздничный стол обязательно ставят пельмени (цзяоцзы), рыбу, длинную лапшу, фасоль, рисовое печенье, рисовые шарики, юэбины – "лунное печенье".
Также на стол кладут фрукты круглой формы, как правило, апельсины и мандарины – считается, что апельсины приносят удачу, а мандарины богатство. Кроме того, цвет этих цитрусовых символизирует деньги и успех.
Традиционно готовят и спринг-роллы (чуньцзюань) - это рулеты с разнообразными начинками, которые символизируют золотые слитки и должны принести собравшейся за столом семье богатство, процветание, достаток и здоровье.
Как приготовить китайские пельмени, которые на новый год символизируют богатство, успех и удачу.
Вам понадобятся следующие продукты:
- Для теста – 500 г муки, 200 мл воды, полчайной ложки соли.
- Для начинки – перец черный молотый, соль, 2 ч. л. оливкового масла, половинку пекинской капусты, 500 г свинины, несколько стручков зеленого лука, два зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла.
Как приготовить тесто: просеять муку в кастрюлю и влить подсоленную воду комнатной температуры. Сначала тесто разомните вилкой, а затем вымесите руками. Накройте готовое тесто влажным полотенцем и оставьте на 30 мин.
Как приготовить начинку:
- Из пекинской капусты отделите листья, промойте их и просушите. Мягкую часть листьев мелко нашинкуйте.
- В глубокую миску перекрутите свинину, посолите и приперчите, добавьте нашинкованную капусту.
- Перья зеленого лука измельчите и добавьте в фарш. Туда же выжмите чеснок. Влейте соевый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты.
- Тесто тонко раскатайте и стаканом сформируйте круги, выкладывайте начинку и слепите пельмени.
- Китайские пельмени обжаривают в масле на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием.
- Когда пельмени обжарите по бокам до золотистой корочки, влейте в сковородку немного воды, накройте крышкой и тушите около 5 минут.
Лапша у китайцев на новогоднем столе должна означать долголетие. Ее готовят как можно дольше. Приготовить его просто.
Продукты: 320 г муки, 4 яйца.
- Яйца нужно взбить вилкой и вылить в муку. Перемешайте ингредиенты и вымесите тесто, пока оно не станет однородным. Дайте ему постоять минут 20-30.
- Тесто разделите на несколько частей. Возьмите первую, тонко раскатайте, периодически присыпая мукой, чтобы не липло.
- Раскатанное тесто должно немного постоять, чтобы присохнуть. Затем порежьте его ножом на длинные полосы или можете использовать специальную машинку для нарезки лапши.
- Варить лапшу нужно в крупной кастрюле небольшими порциями, чтобы она не слипалась. Во время варки можно добавить немного растительного масла.
Зеленая длинная фасоль в азиатских странах символизирует рост и успех, а ее цвет - процветание и молодость. Чаще фасоль обжаривают с морской солью и подают с жареным мясом.
Рисовое печенье называют няньгао, считается, что к Новому году оно приносит удачу, прогресс и рост.
В китайском языке слово "рыба" звучит как слово "избыток", поэтому его подают на стол, чтобы приумножить богатства. Желательно на праздничный стол пожарить или запечь максимально крупную рыбу. К тому же это блюдо подают в конце застолья, чтобы "запах прогнал с праздника злых духов".
Лунные пряники юэбины изготовляют из десертного теста и заполняют пастой из сладких бобов или семян лотоса. У китайских обрядов – дарить юэбины родственникам и коллегам.
Рисовые шарики таньюань готовят из клейкого гладкого теста и наполняют красной фасолью, сладкими бобами или арахисом.
Подают их в бульоне как пельмени, добавляя сладкий или соевый соус. Еще их жарят во фритюре.
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