Страви, які варто приготувати на китайський Новий рік, щоб він був вдалим

22 січня за східним календарем настане новий 2023 рік. Його головним символом буде Чорний Водяний Кролик.

У Китаї та деяких азійських країнах до нового року обов'язково готують 8 традиційних страв, які, за повір'ями, мають залучити благополуччя та удачу. На святковий стіл обов'язково ставлять пельмені (цзяоцзи), рибу, довгу локшину, квасолю, рисове печиво, рисові кульки, юебіни – "місячне печиво".

Також на стіл кладуть фрукти круглої форми, зазвичай апельсини та мандарини – вважається, що апельсини приносять удачу, а мандарини багатство. Крім того, колір цих цитрусових символізує гроші та успіх.

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Традиційно готують й спрінг-роли (чуньцзюань) - це рулети з різноманітними начинками, які символізують золоті злитки й мають принести родині, що зібралася за столом, багатство, процвітання, достаток та здоров'я.

Як приготувати китайські пельмені, які на новий рік символізують багатство, успіх та удачу.

Вам знадобляться такі продукти:

Для тіста – 500 г борошна, 200 мл води, пів чайної ложки солі.

Для начинки – перець чорний мелений, сіль, 2 ч. л. оливкової олії, половинку пекінської капусти, 500 г свинини, кілька стручків зеленої цибулі, два зубчики часнику, 2 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. кунжутної олії.

Як приготувати тісто: борошно просіяти в каструлю та влити підсолену воду кімнатної температури. Спочатку тісто розімніть виделкою, а потім вимісіть руками. Накрийте готове тісто вологим рушником та залиште на 30 хв.

Як приготувати начинку:

З пекінської капусти відокремте листя, промийте його та просушіть. М'яку частину листя дрібно наріжте. У глибоку миску перекрутіть свинину, посоліть та приперчіть, додайте нашатковану пекінську капусту. Пір'я зеленої цибулі подрібніть та додайте до фаршу. Туди ж вичавіть часник. Влийте соєвий соус та кунжутну олію. Перемішайте всі інгредієнти. Тісто тонко розкачайте та склянкою сформуйте кола, викладайте начинку і зліплюйте пельмені. Китайські пельмені обжарюють в олії на добре розігрітій пательні з антипригарним покриттям. Коли пельмені обсмажите з обох боків до золотистої скоринки, влийте в сковорідку трохи води, накрийте кришкою й тушкуйте близько 5 хвилин.

Локшина у китайців на новорічному столі має означати довголіття. Її готують якомога довшою. Приготувати її просто.

Продукти: 320 г борошна, 4 яця.

Яйця треба збити виделкою й вилити у борошно. Перемішайте інгредієнти та вимісіть тісто, поки воно не стане однорідним. Дайте йому постояти хвилин 20-30. Тісто розділіть на кілька частин. Візьміть першу, тонко розкачайте, періодично присипаючи борошном, аби не липло. Розкачане тісто має трохи постояти, аби присохнути. Потім поріжте його ножем на довгі смуги, або можете використати спеціальну машинку для нарізки локшини. Варити локшину треба у крупній каструлі невеличкими порціями, аби вона не злипалася. Під час варіння можна додати трохи олії.

Зелена довга квасоля в азійських країнах символізує зростання й успіх, а її колір - процвітання та довгу молодість. Найчастіше квасолю обсмажують з морською сіллю та подають зі смаженим м'ясом.

Рисове печиво називають няньгао, вважається, що під Новий рік воно приносить удачу, прогрес та зростання.

У китайській мові слово "риба" звучить як слово "надлишок", тому її подають до столу, щоб примножити багатства. Бажано на святковий стіл посмажити чи запекти максимально велику рибу. До того ж це блюдо подають наприкінці застілля, щоб "запах прогнав зі свята злих духів".

Місячні пряники юебіни виготовляють з десертного тіста та заповнюють пастою з солодких бобів або насіння лотоса. Китайці мають обряд – дарувати юебіни родичам та колегам.

Рисові кульки таньюань готують із клейкого гладкого тіста і наповнюють червоною квасолею, солодкими бобами чи арахісом.

Подають їх в бульйоні, як пельмені, додаючи солодкий чи соєвий соус. Ще їх смажать у фритюрі.

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