Страви, які варто приготувати на китайський Новий рік, щоб він був вдалим
22 січня за східним календарем настане новий 2023 рік. Його головним символом буде Чорний Водяний Кролик.
У Китаї та деяких азійських країнах до нового року обов'язково готують 8 традиційних страв, які, за повір'ями, мають залучити благополуччя та удачу. На святковий стіл обов'язково ставлять пельмені (цзяоцзи), рибу, довгу локшину, квасолю, рисове печиво, рисові кульки, юебіни – "місячне печиво".
Також на стіл кладуть фрукти круглої форми, зазвичай апельсини та мандарини – вважається, що апельсини приносять удачу, а мандарини багатство. Крім того, колір цих цитрусових символізує гроші та успіх.
Традиційно готують й спрінг-роли (чуньцзюань) - це рулети з різноманітними начинками, які символізують золоті злитки й мають принести родині, що зібралася за столом, багатство, процвітання, достаток та здоров'я.
Як приготувати китайські пельмені, які на новий рік символізують багатство, успіх та удачу.
Вам знадобляться такі продукти:
- Для тіста – 500 г борошна, 200 мл води, пів чайної ложки солі.
- Для начинки – перець чорний мелений, сіль, 2 ч. л. оливкової олії, половинку пекінської капусти, 500 г свинини, кілька стручків зеленої цибулі, два зубчики часнику, 2 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. кунжутної олії.
Як приготувати тісто: борошно просіяти в каструлю та влити підсолену воду кімнатної температури. Спочатку тісто розімніть виделкою, а потім вимісіть руками. Накрийте готове тісто вологим рушником та залиште на 30 хв.
Як приготувати начинку:
- З пекінської капусти відокремте листя, промийте його та просушіть. М'яку частину листя дрібно наріжте.
- У глибоку миску перекрутіть свинину, посоліть та приперчіть, додайте нашатковану пекінську капусту.
- Пір'я зеленої цибулі подрібніть та додайте до фаршу. Туди ж вичавіть часник. Влийте соєвий соус та кунжутну олію. Перемішайте всі інгредієнти.
- Тісто тонко розкачайте та склянкою сформуйте кола, викладайте начинку і зліплюйте пельмені.
- Китайські пельмені обжарюють в олії на добре розігрітій пательні з антипригарним покриттям.
- Коли пельмені обсмажите з обох боків до золотистої скоринки, влийте в сковорідку трохи води, накрийте кришкою й тушкуйте близько 5 хвилин.
Локшина у китайців на новорічному столі має означати довголіття. Її готують якомога довшою. Приготувати її просто.
Продукти: 320 г борошна, 4 яця.
- Яйця треба збити виделкою й вилити у борошно. Перемішайте інгредієнти та вимісіть тісто, поки воно не стане однорідним. Дайте йому постояти хвилин 20-30.
- Тісто розділіть на кілька частин. Візьміть першу, тонко розкачайте, періодично присипаючи борошном, аби не липло.
- Розкачане тісто має трохи постояти, аби присохнути. Потім поріжте його ножем на довгі смуги, або можете використати спеціальну машинку для нарізки локшини.
- Варити локшину треба у крупній каструлі невеличкими порціями, аби вона не злипалася. Під час варіння можна додати трохи олії.
Зелена довга квасоля в азійських країнах символізує зростання й успіх, а її колір - процвітання та довгу молодість. Найчастіше квасолю обсмажують з морською сіллю та подають зі смаженим м'ясом.
Рисове печиво називають няньгао, вважається, що під Новий рік воно приносить удачу, прогрес та зростання.
У китайській мові слово "риба" звучить як слово "надлишок", тому її подають до столу, щоб примножити багатства. Бажано на святковий стіл посмажити чи запекти максимально велику рибу. До того ж це блюдо подають наприкінці застілля, щоб "запах прогнав зі свята злих духів".
Місячні пряники юебіни виготовляють з десертного тіста та заповнюють пастою з солодких бобів або насіння лотоса. Китайці мають обряд – дарувати юебіни родичам та колегам.
Рисові кульки таньюань готують із клейкого гладкого тіста і наповнюють червоною квасолею, солодкими бобами чи арахісом.
Подають їх в бульйоні, як пельмені, додаючи солодкий чи соєвий соус. Ще їх смажать у фритюрі.
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