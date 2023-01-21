Блюда, которые следует приготовить на китайский Новый год, чтобы он был удачным

22 января по восточному календарю придет новый 2023 год. Его главным символом будет Черный Водяной Кролик.

В Китае и некоторых азиатских странах к новому году обязательно готовят 8 традиционных блюд, которые по поверьям должны привлечь благополучие и удачу. На праздничный стол обязательно ставят пельмени (цзяоцзы), рыбу, длинную лапшу, фасоль, рисовое печенье, рисовые шарики, юэбины – "лунное печенье".

Также на стол кладут фрукты круглой формы, как правило, апельсины и мандарины – считается, что апельсины приносят удачу, а мандарины богатство. Кроме того, цвет этих цитрусовых символизирует деньги и успех.

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Традиционно готовят и спринг-роллы (чуньцзюань) - это рулеты с разнообразными начинками, которые символизируют золотые слитки и должны принести собравшейся за столом семье богатство, процветание, достаток и здоровье.

Как приготовить китайские пельмени, которые на новый год символизируют богатство, успех и удачу.

Вам понадобятся следующие продукты:

Для теста – 500 г муки, 200 мл воды, полчайной ложки соли.

Для начинки – перец черный молотый, соль, 2 ч. л. оливкового масла, половинку пекинской капусты, 500 г свинины, несколько стручков зеленого лука, два зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла.

Как приготовить тесто: просеять муку в кастрюлю и влить подсоленную воду комнатной температуры. Сначала тесто разомните вилкой, а затем вымесите руками. Накройте готовое тесто влажным полотенцем и оставьте на 30 мин.

Как приготовить начинку:

Из пекинской капусты отделите листья, промойте их и просушите. Мягкую часть листьев мелко нашинкуйте. В глубокую миску перекрутите свинину, посолите и приперчите, добавьте нашинкованную капусту. Перья зеленого лука измельчите и добавьте в фарш. Туда же выжмите чеснок. Влейте соевый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты. Тесто тонко раскатайте и стаканом сформируйте круги, выкладывайте начинку и слепите пельмени. Китайские пельмени обжаривают в масле на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием. Когда пельмени обжарите по бокам до золотистой корочки, влейте в сковородку немного воды, накройте крышкой и тушите около 5 минут.

Лапша у китайцев на новогоднем столе должна означать долголетие. Ее готовят как можно дольше. Приготовить его просто.

Продукты: 320 г муки, 4 яйца.

Яйца нужно взбить вилкой и вылить в муку. Перемешайте ингредиенты и вымесите тесто, пока оно не станет однородным. Дайте ему постоять минут 20-30. Тесто разделите на несколько частей. Возьмите первую, тонко раскатайте, периодически присыпая мукой, чтобы не липло. Раскатанное тесто должно немного постоять, чтобы присохнуть. Затем порежьте его ножом на длинные полосы или можете использовать специальную машинку для нарезки лапши. Варить лапшу нужно в крупной кастрюле небольшими порциями, чтобы она не слипалась. Во время варки можно добавить немного растительного масла.

Зеленая длинная фасоль в азиатских странах символизирует рост и успех, а ее цвет - процветание и молодость. Чаще фасоль обжаривают с морской солью и подают с жареным мясом.

Рисовое печенье называют няньгао, считается, что к Новому году оно приносит удачу, прогресс и рост.

В китайском языке слово "рыба" звучит как слово "избыток", поэтому его подают на стол, чтобы приумножить богатства. Желательно на праздничный стол пожарить или запечь максимально крупную рыбу. К тому же это блюдо подают в конце застолья, чтобы "запах прогнал с праздника злых духов".

Лунные пряники юэбины изготовляют из десертного теста и заполняют пастой из сладких бобов или семян лотоса. У китайских обрядов – дарить юэбины родственникам и коллегам.

Рисовые шарики таньюань готовят из клейкого гладкого теста и наполняют красной фасолью, сладкими бобами или арахисом.

Подают их в бульоне как пельмени, добавляя сладкий или соевый соус. Еще их жарят во фритюре.

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