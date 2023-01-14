Коли святкують Китайський Новий рік 2023: дата, історія свята та традиції

Новий рік у Китаї відзначається у період з 21 січня по 20 лютого – щорічно ця дата змінюється. У 2023 році за місячним календарем свято випадає на 22 січня – цей день ще називають місячним новим роком. Пов'язано це з тим, що він настає в другий молодик після зимового сонцестояння. Святкування триватиме майже тиждень – з 21 по 27 січня. У ці дні в країні запроваджуються офіційні вихідні. Цікавим фактом є те, що для китайців це буде не 2023 рік, а 4720-й.

Історія свята

За легендою двічі на рік в Китаї з'являлося жахливе чудовисько Нянь, яке жило на дні моря. Коли він виходив на сушу, то приносив з собою смерть і руйнування, грабував будинки і вбивав худобу.

Одного разу Нянь увірвався в село і злякався дітей в червоному одязі. З тих пір китайці на Новий рік відлякують злих духів червоним кольором, ліхтариками і феєрверками.

Китайці вважають свій Новий рік початком весни. За їх уявленнями в цю дату пробуджується природа і розквітає життя.

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Традиції китайського Нового року

Китайці обожнюють Новий рік і готуються до нього заздалегідь – прибирають квартири, готують смачні страви та викидають усе непотрібне, щоб звільнити місце для щастя та багатства. Після того, як житло прибрано, по квартирі розвішують ліхтарики і розставляють фігурки з символом Нового року – в 2023 це Чорний Водяний Кролик. Вхідні двері прикрашають приємними побажаннями, написаними на червоному папері.

Червоний є головним кольором свята. Вважається, що він символізує багатство і щастя, а ще має здатність відганяти злих духів і приносити удачу. Тому в прикрасі житла, вулиць та офіційних установ домінує саме цей колір.

Згідно з традиціями, китайський Новий рік відзначають цілих 15 днів – кожен із них має свій статус. Наприклад, в останній день тут влаштовують Свято ліхтарів (Юаньсяоцзе). А загалом китайці, як і ми, люблять ходити в гості. Але дарувати у них заведено не подарунки, а гроші, які подаються в червоному конверті хунбао (hongbao).

Як не дивно, одним із головних символів Нового року в Китаї є мандарини – вони уособлюють удачу та везіння. Фрукти у вазах розставляють по всьому будинку.

Щодо нарядів, то в Китаї прийнято надягати на Новий рік все нове, інакше зі старим одягом можуть перенестися всі неприємності.

Свято весни, як ще в Китаї називають Новий рік, – це час, коли всі рідні збираються за одним столом. До батьківського дому приїжджають навіть ті члени сім'ї, які мешкають в іншому місті.

Покровитель 2023 року за китайським календарем

У китайському гороскопі є 12 тварин знаків Зодіаку. Кожен рік присвячується одній з тварин, а також одній з п'яти стихій. Покровителем 2023 року буде Водяний Кролик. До цього роками Кролика були 1963, 1975, 1987, 1999 і 2011 року, а наступним буде 2035.

Якщо ви – Кролик, то ваш 2023 рік, за уявленнями китайців, буде особливим. Вам часто буде везти в різних справах, але при цьому доля може "підкидати" вам багато труднощів і неприємних випробувань.

Водяний Кролик за характером делікатний, доброзичливий і дуже тактовний. Він дуже поважає чуже особистий простір. Він легко пристосовується до змін, але не дуже впевнений у собі і не має чітких життєвих принципів. Високо цінує комфорт і сім'ю.

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