'Боги войны' из 72 бригады артиллерией и FPV-дроном устроили 'биг бада-бум' россиянам (видео)

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев на одном из направлений фронта уничтожили российский танк, мешавший работе украинской пехоты.

Кадрами ликвидации вражеской техники поделился в своем Телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Эта вражеская техника беспокоила нашу пехоту. Оператор БПЛА ее заметил и скорректировал артиллерию. "Боги войны" выбили пехоту врага с посадки, а "вишенкой на торте" стал наш FPV-дрон", — отметил он.

Бойцы 72-й на своей странице в Facebook отметили, что после попадания беспилотника из российского танка повалил жим, а затем он загорелся. "Дальше – огонь, дым, "бигбадабум" и радостно-взволнованные крики Черных Запорожцев", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, 17 сентября Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют" в Донецкой области освободила от российских боевиков населенный пункт Клещеевка. В частности, село окончательно освободили от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют".

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