'Бои на границе и освобождение населенного пункта': оккупанты заявляют об удивительных событиях в Белгородской области (видео)

Войствующие на стороне Украины бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили, что они находятся в Белгородской области рф сегодня, 22 мая. Вместе с бойцами на территорию россии также проникли члены легиона "Свобода России".

По предварительным данным, добровольцам удалось взять под контроль населённый пункт Козинка. Об этом сообщили в пресс-службе легиона, корпуса и ряда российских местных Telegram-каналов.

Утром добровольцы опубликовали видео на фоне дорожных знаков о начале населенных пунктов Любимовка (Брянская область), Безлюдовка (Белгородщина), Чуровичи (Брянская область). Немного погодя легион опубликовал обращение к жителям приграничных российских регионов.

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"Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях", – заявили военные.

Затем легион сообщил об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Там заявили, что "Свобода России" и РДК "двигаются дальше", в сторону Гайворона, куда уже зашли передовые отряды.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

В сети с самого утра ходят видео от жителей Белгородской области, которые фиксируют звуки сирены. Также сообщалось о якобы ракетных ударах. На заседании властей Белгородской области говорили о "тревожных новостях из воинской части".

В свою очередь пресс-секретарь путина Песков заявил, что Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту россии о "попытке прорыва украинской диверсионной группы" в Белгородскую область.

"Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", – убеждает Песков.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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