'Бой за последнюю дорогу': украинские военные показали бои с оккупантами за Бахмут (видео)

Украинские военные героически держат оборону Бахмута в Донецкой области. В боях за город, в частности, участвуют бойцы 3-й штурмовой бригады.

Защитники Украины ведут битву за единственную асфальтированную дорогу в город. Об этом сообщили на канале бригады в Telegram.

"Бой за последнюю дорогу. Задача – штурмовать врага и получить контроль над "дорогой жизни". Это единственный асфальтированный путь к Бахмуту. Условия штурма – сложный участок фронта, враг блокирует связь, а бои проходят в мокрых земляных траншеях. Выполняет 1-й штурмбат Третьей штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинским военным приходится отражать нашествие захватчиков в тяжелейших условиях. Штурмовикам удалось ликвидировать более десяти оккупантов с помощью беспилотников, гранат и автоматического оружия.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на Бахмутском направлении и объяснила, какую тактику используют оккупанты.

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