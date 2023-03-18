Бойцы 30-й бригады ликвидировали укрытие с оккупантами из дрона (видео)

Украинские военные обезвредили двух оккупантов, пытавшихся обустроить себе позицию. Для этого защитники Украины сбросили с беспилотника гранату.

Уничтожением враждебной позиции занимались бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Видео обнародовали на странице ОМБр в Facebook.

"Размещение на нашей земле – взрывоопасно для оккупантов", – говорится в сообщении.

Как отметили украинские военные, ликвидация врагов произошла в районе Бахмута.

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На видео можно увидеть, как два оккупанта пытаются оборудовать позицию. В следующее мгновение беспилотник сбрасывает гранату прямо на головы врагов.

В результате взрыва один из россиян, похоже, получил контузию. Он лежит на земле и пытается натянуть немного слетевший шлем на голову.

Другой оккупант пытается подобраться к побратиму, но не может встать на ноги, поэтому катится по земле.

Информации о том, погибли ли враги, нет. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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