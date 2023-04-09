Бойцы 30-й и 45-й бригад уничтожили редкую российскую РЛС 'Репейник' (видео)

Украинским военным удалось уничтожить редкую российскую радиолокационную станцию "Репейник". Оккупанты по состоянию на январь 2023 года выпустили только 11 таких РЛС.

Ликвидация вражеской техники произошла на одном из участков фронта. Об этом сообщили в пресс-службе ОК "Север".

"Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репейник" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты используют РЛС для выявления украинских дронов. "Репейник" был взят на вооружение российской армией в 2022 году.

На видео можно увидеть как по месту расположения РЛС оккупантов прилетает артиллерийский снаряд. Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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