Бойцы 66 ОМБр уничтожили из Стугны второй вражеский танк за последние пару дней (видео)

В сети распространяется видеоролик, на котором бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины уничтожили российский танк из ПТРК Стугна.

Соответствующее видео опубликовали на официальной странице подразделения на Facebook. Локация съемки и модель танка, уничтоженного нашими воинами, неизвестны. Однако в сообщении указано, что это уже второй танк окупантов, уничтоженный украинскими военными за последние несколько дней. Это видео можно найти на странице бригады.

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"Стугна-П" является украинским противотанковым ракетным комплексом, разработанным конструкторским бюро "Луч" из Киева. Этот комплекс относится ко второму поколению противотанковых ракетных комплексов и имеет полуавтоматическую систему наведения по лазерному лучу. Он способен выстреливать ракетами калибра 130 мм или 152 мм с разными боевыми частями, размещаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом с расстояния до 50 метров с помощью удаленного пульта.

Ранее бойцы ДШВ показали видео уничтожение российского штурмовика Су-25 "Грач".

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