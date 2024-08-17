Бойцы 79 бригады отбили массированный штурм оккупантов на Кураховском направлении (видео)
Вечером 16 августа оккупанты попытались прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Для этого враг привлек значительные силы: 3 танка, 23 бронемашины и 1 багги.
Однако наши защитники встретили врага достойно. Благодаря умелым действиям артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов и десантников, которые держали оборону в окопах, враг понес значительные потери, сообщили в Фейсбуке 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
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Были уничтожены танк и 5 боевых бронированных машин с пехотой. Кроме того, десантники уничтожили вражеский багги.
После первых попаданий и детонаций большинство российской техники начало отступать. Однако некоторые единицы техники были уничтожены нашими защитниками во время отступления.
Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Его сбили украинские бойцы в небе над Курской областью России.
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