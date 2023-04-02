Бойцы 81-й бригады метко подбили российский танк с Javelin (видео)

Украинские военные уничтожили российский танк посредством переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Ликвидация вражеской техники произошла на одном из участков фронта.

Уничтожением занимались бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Об этом сообщили на странице ОАЭМБр в Facebook.

"Еще одна короткая история о российском танке, который проиграл игру в догонялки украинской ракетке, уже ждет вашего пересмотра", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как один из украинских военных, держа "Джавелин", прицеливается и производит выстрел. На следующих кадрах видно попадание ракеты во вражеский танк.

Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады "Червона калина" показали, как метко уничтожали врага из дронов.

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