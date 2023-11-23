Бойцы 'Азова' уничтожили сразу четыре комплекса оккупантов 'Муром' стоимостью 200 тысяч долларов (видео)

Четыре вражеских комплекса видеонаблюдения "Муром" были уничтожены ротой ударных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) бригады "Азов" Нацгвардии Украины.

Как сообщили в Телеграм-канале бригады, стоимость утраченной россиянами техники составляла более 200 тысяч долларов.

"Четыре вражеских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром" были уничтожены ротой ударных БпАК бригады "Азов" НГУ. В результате атаки враг потерял оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

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Комплексы видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром" – это российские мобильные системы, предназначенные для обнаружения, сопровождения и распознавания целей в любых погодных условиях, в том числе при наличии задымления, тумана или искусственного задымления.

Комплексы "Муром" имеют тепловизионный прибор наблюдения, обеспечивающий выявление и распознавание целей за их тепловым излучением. Прибор обладает высоким разрешением и чувствительностью, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до нескольких километров.

Они могут наводить тепловизионный прибор на цель.

Назначение комплексов "Муром":

Наблюдение за обстановкой – выявление и сопровождение целей, определение их координат и характеристик.

Ведение разведки – выявление и распознавание целей, включая живые силы, технику и объекты инфраструктуры.

Поддержка боя – обеспечение огневого поражения целей.

Напомним, бойцы ВСУ на Левобережье Херсонщины уничтожили "Солнцепек", работавший по плацдарму в Крынках.

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