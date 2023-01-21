Бойцы группы быстрого реагирования показали архивное видео, как ловили 'оккупантов на живца'

Восьмой отдельный горно-штурмовой батальон в Фейсбуке опубликовал видео, как бойцы первой группы быстрого реагирования пленили с десяток российских оккупантов. Это произошло еще летом.

Это архивное видео. "Бойцы 1 ГШР провели специальную операцию по ловле "рашиков" на "живца". Стиральных машин под рукой не было, поэтому решили ловить на оставленную в поле обувь. Как видите - результат не хуже", — пошутили военные.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:

На кадрах можно увидеть, несколько оккупантов лежат посреди земли, а один из них обут в берs, которые обычно носят военнослужащие ВСУ.

Один из украинских бойцов прокомментировал "инцидент": "Тупо тип в моих берцах". Ему отвечает другой боец: "Командирские берцы забрал".

Ранее об этой истории рассказывал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко. По его словам, это произошло в июне прошлого года. Украинским военным привезли новую форму, которую они составили и решили разобрать впоследствии, поскольку им нужно было разойтись по позициям.

Когда один из бойцов, который является боевым медиком, вернулся к месту разгрузки и увидел, что оккупанты роются в одежде. Один из россиян уже успел надеть на себя берцы. "Результат - боевой медик взял в плен восемь россиян", — добавил Юрий Кочевенко.

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