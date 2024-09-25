Бойцы ГУР FPV-дроном 'сожгли' российскую гаубицу стоимостью более 5 млн долларов (видео)

На одном из направлений фронта бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую САУ "Мста-С". Стоимость этой техники превышает 5 млн долларов.

Как сообщили в разведке, уничтожение российской самоходной гаубицы произошло благодаря работе операторов БПЛА.

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Для сожжения вражеской гаубицы разведчики мастерски применили два дальнобойных FPV-дрона", – сообщили в ГУР и показали видео, подтверждающее поджог вражеской техники.

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Российская гаубица "Мста": характеристики и стоимость

Серия самоходных гаубиц "Мста", разработанная в Советском Союзе и используемая российскими войсками, остается мощным средством для поражения бронетехники и живой силы противника. Основная версия этой артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" базируется на шасси танка Т-72 и отличается значительной мобильностью и высокой огневой мощностью.

Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua

Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua

Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua

Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua

Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua

Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua Уничтожение гаубицы россиян с помощью БПЛА. Источник: Скриншот по видео gur.gov.ua

Технические характеристики "Мста-С"

Калибр: 152 мм

Дальность стрельбы: до 30 км

Боекомплект: 50 выстрелов

Масса: 42 тонны

Экипаж: 5 человек

Эта артиллерийская установка может быть использована для уничтожения артиллерийских батарей, бронетехники, командных пунктов и других важных объектов на поле боя.

Стоимость САУ "Мста"

По состоянию на 1998 г. стоимость одной самоходной артиллерийской установки 2С19 составляла около 1,6 млн долларов. В настоящее время цифры значительно выросли и стоимость гаубицы "Мста-С" превышает 5 млн. долларов.

На днях в Запорожском направлении Воздушные силы с JDAM уничтожили пункт связи российской оккупационной армии.

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