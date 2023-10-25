Бойцы ГУР в Донецке нанесли удар по складах российских оккупантов (фото)

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в Донецке подорвали российскую базу, где находилось вооружение оккупационной армии России.

Как сообщила пресс-служба ГУР, 23 октября 2023 года в 03:20 были нанесены удары высокоточным оружием по вражескому составу с боекомплектом. Он находился на улице Ревякина.

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"База с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки", – добавили в ГУР.

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов. В течение недели операторы одного из подразделений ССО нашли и идентифицировали тяжелую технику противника и скорректировали по ней огонь артиллерии. Были уничтожены БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС "Солнцепек", РЛС "Зоопарк".

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