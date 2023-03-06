Бойцы из 36 ОБрМП показали видео, как 'выкуривают оккупантов из нор' на Донецком направлении

Украинские защитники из 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского совместно с бойцами 503 Отдельного батальона морской пехоты продолжают уничтожать врага и его военную технику на восточном направлении.

Так, в сети появилось видео, как бойцы из 36 ОБРМП и 503 ОБМП "выкуривали окупантов из нор" и ликвидировали живую силу врага с помощью сбросов с беспилотников.

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"Морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского совместно с 503 отдельным батальоном морской пехоты воспитывают у российских солдат чувство уважения и уважения территориальной целостности Донецкой области Украины", — прокомментировали наши защитники эти кадры.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой. Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого через два дня отразила два штурма российских войск.

Ранее появилось видео, как украинские военные с помощью дрона обезвредили сразу несколько оккупантов. Для этого наши бойцы сбросили с беспилотника гранату.

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