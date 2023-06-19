Бойцы из 47 бригады 'Магура' эффектно подожгли два российских танка (видео)

Украинские защитники из дрона выследили российских боевиков, скрывавшихся в блиндаже и точным сбросом обезвредили их. Затем они ликвидировали и вражеские танки, ездившие по украинским землям.

Об этом сообщил главный сержант Валерий Маркус из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". Он опубликовал видео работы своих собратьев.

Читайте также: Атаковали с тыла: бойцы ССО показали работу в окопах противника (видео)

"Магура е**нула два российских танка. Утро начинается не с кофе", – прокомментировал он эти кадры.

На видео, снятом с дрона, можно увидеть, как бойцы 47 бригады направляют дрон-камикадзе на вражескую технику и подрывают ее.

Напомним, силы обороны на днях нанесли значительные потери российской армии на южном направлении. Было уничтожено более 70 единиц военной техники врага и до пяти рот личного состава противника.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!